Рашисты за несколько часов выпустили по Украине 75 ракет

11:39 10 октября Киев, Украина

Оккупанты выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них удалось сбить ПВО , сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Залужный рассказал, что россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники.

«Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО. Вооруженные силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан», — написал он.

Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается.



Напомним, утром 10 октября россия нанесла массированные ракетные удары по Киеву и другим крупным городам Украины. Есть погибшие и раненые. Точная информация по жертвам уточняется.