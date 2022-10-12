Рашисты за несколько часов выпустили по Украине 75 ракет

Оккупанты выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них удалось сбить ПВО, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Залужный рассказал, что россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники.
Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается.
Напомним, утром 10 октября россия нанесла массированные ракетные удары по Киеву и другим крупным городам Украины. Есть погибшие и раненые. Точная информация по жертвам уточняется.
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