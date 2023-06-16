Рашисты взорвали "танкоопасную" дорогу на стыке границ Украины, россии и беларуси

10:53 31 мая Киев, Украина

В районе КПП "Веселовка" он же "Три сестры", который находится на границе с Черниговской областью, рашисты взорвали участок дороги, чтобы не допустить "рейд ДРГ в Брянскую область". Также захватчики боятся, что по этой дороге на территорию рф могли пойти украинские танки, назвав направление "танкоопасным". В ГПСУ в ответ потроллили захватчиков.

"Подорвана украинская дорога у "трёх сестёр" — в месте, где соединяются Украина (Черниговская обл.), беларусь (Гомельская обл.) и россия (Брянская обл.). На границе в Черниговской области уничтожен путь противника, который он мог бы когда-то попытаться использовать для атак", – выдали пропагандисты.

В Госпогранслужбе Украины подрыв дороги подтвердили и высмеяли "сверхдержаву".

"Рубрика от "Киев за три дня" до "Взрываем дороги, чтобы нас не захватили". россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, беларуси и россии… хотя вряд ли им это поможет", – иронично отметили в ГПСУ.

Пункт пропуска "Три Сестры" находится на границе трех республик – россии, Украины и беларуси. Там находится монумент в виде трех обелисков, символизирующих собой содружество славянских народов. В мае 2022 года из-за полномасштабной войны власти Черниговской области начали подготовку документов для демонтажа памятника.