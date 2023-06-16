Рашисты взорвали "танкоопасную" дорогу на стыке границ Украины, россии и беларуси

В районе КПП "Веселовка" он же "Три сестры", который находится на границе с Черниговской областью, рашисты взорвали участок дороги, чтобы не допустить "рейд ДРГ в Брянскую область". Также захватчики боятся, что по этой дороге на территорию рф могли пойти украинские танки, назвав направление "танкоопасным". В ГПСУ в ответ потроллили захватчиков.
В Госпогранслужбе Украины подрыв дороги подтвердили и высмеяли "сверхдержаву".
Пункт пропуска "Три Сестры" находится на границе трех республик – россии, Украины и беларуси. Там находится монумент в виде трех обелисков, символизирующих собой содружество славянских народов. В мае 2022 года из-за полномасштабной войны власти Черниговской области начали подготовку документов для демонтажа памятника.
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