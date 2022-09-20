Рашисты вывезли еще 135 детей из оккупированного Мариуполя

Российские оккупанты похитили из временно оккупированного Мариуполя еще 135 детей. Детей вывезли самолетом минобороны россии в москву.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Из москвы детей хотят отправить в российские семьи в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях и москве.
Курирует вывоз, по словам Андрющенко, российская уполномоченная президента по правам ребенка Мария Львова-Белова, которую недавно внесли за это в санкционный список США.
По меньшей мере точно известно об одной трехлетней девочке из Мариуполя.
Курирует вывоз, по словам Андрющенко, российская уполномоченная президента по правам ребенка Мария Львова-Белова, которую недавно внесли за это в санкционный список США.
По меньшей мере точно известно об одной трехлетней девочке из Мариуполя.
С начала полномасштабного вторжения без вести пропали в Украине 236 детей, а еще более 7 тысяч считают незаконно депортированными в россию. Часть детей удается вернуть на родину.
Напомним, что незаконный вывоз детей с территории Украины является международным преступлением и одним из признаков совершения преступления геноцида.
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