Рашисты вывезли еще 135 детей из оккупированного Мариуполя

13:31 20 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты похитили из временно оккупированного Мариуполя еще 135 детей. Детей вывезли самолетом минобороны россии в москву.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
 
Из москвы детей хотят отправить в российские семьи в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях и москве.

Курирует вывоз, по словам Андрющенко, российская уполномоченная президента по правам ребенка Мария Львова-Белова, которую недавно внесли за это в санкционный список США.

По меньшей мере точно известно об одной трехлетней девочке из Мариуполя.
"В настоящее время детей содержат в лагере под москвой", – говорит чиновник.
С начала полномасштабного вторжения без вести пропали в Украине 236 детей, а еще более 7 тысяч считают незаконно депортированными в россию. Часть детей удается вернуть на родину. 

Напомним, что незаконный вывоз детей с территории Украины является международным преступлением и одним из признаков совершения преступления геноцида.