Рашисты выпустили по Днепропетровщине 40 снарядов, есть погибшие

10:02 31 октября Киев, Украина

Российские войска обстреляли Марганецкую общину на Днепропетровщине, из российских "Градов" было выпущено 40 снарядов, погибла женщина, еще одна - ранена.



Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне атаковали РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. На Никопольщине под огонь попала Марганецкая община. Больше всего пострадал сам Марганец. Туда прилетели 40 снарядов из российских "Градов". Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина - ранена. Она в больнице",- отметил он.

Резниченко добавил, что в городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов. Изуродованы местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.



В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры, который подвергся серьезным разрушениям.