Рашисты выпустили по Днепропетровщине 40 снарядов, есть погибшие

Российские войска обстреляли Марганецкую общину на Днепропетровщине, из российских "Градов" было выпущено 40 снарядов, погибла женщина, еще одна - ранена.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко добавил, что в городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов. Изуродованы местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.
В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры, который подвергся серьезным разрушениям.
В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры, который подвергся серьезным разрушениям.
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