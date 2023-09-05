Рашисты выпустили более трехсот снарядов по Херсону за сутки

11:22 14 августа Киев, Украина

Армия рф обстреляла Херсон ночью 14 августа, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что очередной удар по жилым кварталам города произошел около 2:00 ночи. В результате обстрела получили тяжелые ранения двое мужчин в возрасте 48 и 44 лет, у 85-летней женщины травмы средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в больницы.

За прошедшие сутки враг совершил 83 обстрела, выпустив по населенным пунктам Херсонщины 399 снарядов. В результате атак пострадали территории и сооружения гаражного кооператива, здание медицинской лаборатории, складские помещения в Херсоне, а также медучреждение в Бериславе.
 
"Из-за российской агрессии погибли семь человек, из них двое детей. 13 человек получили ранения", - подчеркнул Прокудин.