Рашисты выпустили более ста снарядов по Никополю, есть пострадавшие

11:57 12 октября Киев, Украина

В Никополе Днепропетровской области в результате российских обстрелов тяжело ранен 6-летний ребенок и две женщины. Повреждены железнодорожная станция, кафе, магазины, пять многоэтажек и 14 частных домов, линии электропередач и газопроводы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

“Сто прилетов из “Града” по Никополю. Российские террористы стреляют по всему живому. Из-за этих обстрелов ранены трое, из них шестилетняя девочка. Состояние у всех тяжелое. Сто пусков ракет россиянам было мало, еще добавились обстрелы артиллерии”, – отметил он.

По словам Тимошенко, от такой разрушительной атаки, направленной против мирного населения, повреждена железнодорожная станция "Никополь" . Россияне попали в загоревшийся вагон-рефрижератор. Повреждены двухэтажное админздание, кафе, киоски, магазины, шесть линий

электропередач и газопроводы.

Также из-за обстрелов повреждены пять многоэтажек и 14 частных домов.