Рашисты выпустили более ста снарядов по Никополю, есть пострадавшие

В Никополе Днепропетровской области в результате российских обстрелов тяжело ранен 6-летний ребенок и две женщины. Повреждены железнодорожная станция, кафе, магазины, пять многоэтажек и 14 частных домов, линии электропередач и газопроводы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По словам Тимошенко, от такой разрушительной атаки, направленной против мирного населения, повреждена железнодорожная станция "Никополь". Россияне попали в загоревшийся вагон-рефрижератор. Повреждены двухэтажное админздание, кафе, киоски, магазины, шесть линий
электропередач и газопроводы.
Также из-за обстрелов повреждены пять многоэтажек и 14 частных домов.
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