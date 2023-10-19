Рашисты выпустили 10 авиабомб по Бериславу, есть раненые

Армия рф осуществила авиационное обстрел Херсонской области, выпустив 10 авиабомб по Бериславу и два человека получили ранения.
Эту информацию распространил глава Херсонской областной государственной администрации, Александр Прокудин, через свой канал в мессенджере Telegram.
Прокудин подчеркнул, что атака со стороны российских вооруженных сил была нанесена на Берислав в Херсонской области с использованием авиации. В результате инцидента две женщины получили ранения. У 68-летней жительницы местного населенного пункта диагностированы минно-взрывная травма, огнестрельный перелом конечности, черепно-мозговая травма и другие повреждения. В настоящее время медики проводят диагностику и оказывают медицинскую помощь.
Также женщина в возрасте 55 лет была доставлена в больницу с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.
Прокудин также отметил, что в результате обстрела повреждены служебные автомобили. Еще две управляемые авиабомбы поразили село Веселое, и в настоящее время проводится оценка последствий этого удара.
Эту информацию распространил глава Херсонской областной государственной администрации, Александр Прокудин, через свой канал в мессенджере Telegram.
Прокудин подчеркнул, что атака со стороны российских вооруженных сил была нанесена на Берислав в Херсонской области с использованием авиации. В результате инцидента две женщины получили ранения. У 68-летней жительницы местного населенного пункта диагностированы минно-взрывная травма, огнестрельный перелом конечности, черепно-мозговая травма и другие повреждения. В настоящее время медики проводят диагностику и оказывают медицинскую помощь.
Также женщина в возрасте 55 лет была доставлена в больницу с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.
Прокудин также отметил, что в результате обстрела повреждены служебные автомобили. Еще две управляемые авиабомбы поразили село Веселое, и в настоящее время проводится оценка последствий этого удара.
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