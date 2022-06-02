Рашисты ввели смертную казнь в оккупированном Мариуполе

15:53 02 июня Киев, Украина

Российские войска установили смертную казнь во временно оккупированном Мариуполе.

 
Об этом собщили на странице Мариупольского горсовета в Telegram в четверг, 2 июня.

Оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают тех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела.
 
"Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город", – говорится в сообщении.

Приговора ожидает также украинская судья. Известно, что она подвергается пыткам со стороны оккупантов.