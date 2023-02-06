Рашисты в Васильевке превратили детскую больницу в военный госпиталь

10:41 06 февраля Киев, Украина

В Васильевке Запорожской области оккупанты переоборудовали детскую больницу в военный госпиталь из-за большх потерь армии.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
 
"В населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих рф. Прием детей в больницу прекращен",- говорится в сообщении.