Рашисты в очередной раз атаковали Запорожье, опять разрушена часть многоэтажки

09:05 10 октября Киев, Украина

Российские оккупанты продолжают терроризировать Запорожье. Этой ночью зафиксировано около десяти прилетов, в центре города разрушен жилой дом.

"По состоянию на шесть часов утра известно об одном погибшем человеке. Искренние соболезнования родным и близким. Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших – один ребенок, у которого порезы от обломков стекла", - сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Поисково-спасательные работы продолжаются.



Куртев также сообщил, что россияне повредили высоковольтную электроопору, в связи с чем троллейбусные маршруты №№ 3, 8, 11, 17 временно не работают.



