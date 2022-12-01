Рашисты в очередной раз атаковали Никопольщину

Российские террористы за ночь восемь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом 1 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Об этом 1 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Красногригорьевской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.
В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак, уточнил Резниченко.
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