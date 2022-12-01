Рашисты в очередной раз атаковали Никопольщину

08:16 01 декабря Киев, Украина

Российские террористы за ночь восемь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.



Об этом 1 декабря сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне с вечера до утра били по Никопольщине Градами и тяжелой артиллерией. Под вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская. По предварительным данным, люди не пострадали", - подчеркнул он.



В Красногригорьевской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.



В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак, уточнил Резниченко.