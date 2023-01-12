Рашисты в Мариуполе уничтожили исторический памятник

12:25 12 января Киев, Украина

В захваенном и разрушенном Мариуполе на Донетчине россияне уничтожили исторический памятник известный как "Дом с часами".



Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

""Дом с часами", который является историческим памятником, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова - снесено. С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос , а реконструкция. Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бобов уничтожают всю настоящую историю Мариуполя",- говорится в сообщении.



Андрющенко также поделился снимком разрушенного здания.