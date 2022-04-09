Рашисты утром обстреляли с вертолета Угледар и Словянск

10:01 08 апреля Киев, Украина

Российские оккупационные войска продолжают наступление на Донбассе . Прошедшие сутки враг нанес удары с вертолета по Угледару и Славянску. Самая сложная ситуация в области – в Мариуполе.

Об этом сообщили в Донецкой военной администрации 8 апреля.



Сегодня утром под удар попала Авдеевская община – уже известно об одном погибшем и раненом человеке, повреждено по меньшей мере пять домов.



В результате удара с вертолета по Угледару и Славянску (ракетой ХА55), было повреждено более 10 домов.



- В Славянске ранен человек, повреждено более 10 домов;

- В Угледаре известно о раненом, много разрушениях;

- В Марьинском обществе ранены четыре человека, повреждены два дома.



«На Марьинском направлении бои идут, ситуация на фронте не изменилась. На Авдеевском направлении россияне в сутки предприняли несколько попыток атаковать – все они были отбиты. Также враг пытается атаковать на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Безуспешно», – говорится в сообщении главы областной военной администрации Павла Кириленко.



Россияне не только не дают уехать гражданским с оккупированной территории, но и препятствуют эвакуации из свободной части Донбасса. Вчера эвакуация автобусами из Угледара производилась под вражеским огнем, а в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов. Ближе к полуночи движение было восстановлено – теперь около 4 тыс. человек уже на безопасном расстоянии от фронта.



«Ночью россияне совершили обстрелы в Очеретинской и Торецкой общинах. Тем не менее, в Нью-Йорке возобновлено газоснабжение, местная администрация организует подвоз воды и эвакуацию населения», – говорит глава ОВА.