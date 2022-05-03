Рашисты утраивают штурм завода "Азовсталь"

14:26 03 мая Киев, Украина

Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь", который защищают украинские Силы обороны.

Об этом сообщает, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").



По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.