Рашисты уничтожили 80% национального парка Святые горы на Донетчине

17:47 19 января Киев, Украина

Российские войска своими обстрелами уничтожили около 80% национального парка Святые горы в Донецкой области. Об этом 19 января сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.



Отмечается, что с марта 2022 года большая часть парка находилась в районе ведения боевых действий и его деятельность была приостановлена.