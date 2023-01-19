Рашисты уничтожили 80% национального парка Святые горы на Донетчине

17:47 19 января Киев, Украина

Российские войска своими обстрелами уничтожили около 80% национального парка Святые горы в Донецкой области. Об этом 19 января сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что с марта 2022 года большая часть парка находилась в районе ведения боевых действий и его деятельность была приостановлена.
 
"Большой ущерб понесла инфраструктура парка - уничтожены или разворованы транспортные средства, компьютерная техника, другое оборудование. Уничтожено до 60-70% сосновых насаждений - около 5 тыс. га лесов. Примерная стоимость ущерба имуществу парка уже составляет около 5,5 млн гривен", - отметили в ведомстве.
 