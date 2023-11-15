Рашисты уничтожают все укрытия гражданских в Авдеевке

10:56 15 ноября Киев, Украина

Россияне систематически атакуют больницу, уничтожают все укрытия, волонтерские пункты и другие места, где находятся мирные жители Авдеевки. Город превращается в уничтоженную Марьинку.

Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Как было горячо, так и остается. В сутки чуть более 30 массированных обстрелов по территории общины, 12 авиабомбовых ударов", — сообщил Виталий Барабаш.

По его словам, российские войска бьют по укрытиям людей, местам скопления, больнице, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.

"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует", - сказал Виталий Барабаш.

Барабаш добавил, что уезжают люди, которые еще месяц назад говорили, что не уедут при любых обстоятельствах. За 14 ноября эвакуировались 15 человек. Есть запись на эвакуацию на ближайшие дни.