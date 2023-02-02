Рашисты ударили по жилому дому в Краматорске

07:24 02 февраля Киев, Украина





Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В ночь на 2 февраля, оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Удар пришелся по жилому дому, разрушено несколько подъездов.Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По состоянию на 02:00 известно о троих погибших и восьми раненых гражданских", - написал Кириленко.

По его словам, россияне ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили.

"На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, под ними могут быть люди", – сообщил Кириленко.





Судя по опубликованным кадрам, ракета попала в четырехэтажный



Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил удар рф по городу, отметив, что есть раненые. В местных пабликах также сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.Судя по опубликованным кадрам, ракета попала в четырехэтажный жилой дом , разрушив его до основания.Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил удар рф по городу, отметив, что есть раненые.