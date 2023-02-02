Рашисты ударили по жилому дому в Краматорске

07:24 02 февраля Киев, Украина

В ночь на 2 февраля, оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Удар пришелся по жилому дому, разрушено несколько подъездов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
 
"По состоянию на 02:00 известно о троих погибших и восьми раненых гражданских", - написал Кириленко.
 
По его словам, россияне ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили.
 
"На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, под ними могут быть люди", – сообщил Кириленко.
 
В местных пабликах также сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.

Судя по опубликованным кадрам, ракета попала в четырехэтажный жилой дом, разрушив его до основания.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил удар рф по городу, отметив, что есть раненые.
 
"Вражеские обстрелы Краматорска. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы", - сообщил Гончаренко.
 
 