Рашисты ударили по жилому дому в Краматорске

В ночь на 2 февраля, оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Удар пришелся по жилому дому, разрушено несколько подъездов.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, россияне ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили.
В местных пабликах также сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.
Судя по опубликованным кадрам, ракета попала в четырехэтажный жилой дом, разрушив его до основания.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил удар рф по городу, отметив, что есть раненые.
Судя по опубликованным кадрам, ракета попала в четырехэтажный жилой дом, разрушив его до основания.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил удар рф по городу, отметив, что есть раненые.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии