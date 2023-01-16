Рашисты ударили по Запорожью ракетами С-300, есть пострадавшие

12:43 16 января Киев, Украина

В ночь на 16 января оккупанты в очередной раз обстреляли областной центр ракетами С-300. Попадание произошло возле жилых домов, что повлекло повреждение квартир. Пять человек, среди которых двое детей, получили ранения.

Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
“В результате попадания ракеты С-300 в жилую застройку в центре города Запорожья от взрывной волны пострадал пятиэтажный дом: выбиты окна и двери, повреждена система отопления здания. Травмы от обломков и стекла получили пять человек, из них двое детей 9 и 15 лет”, – написал Тимошенко.
Куртев добавил, что в результате ночной вражеской атаки пострадали около 15 домов. На местах работают сотрудники городской аварийно-
спасательной службы, коммунальщики и волонтеры.
Тепловики возобновили отопление и водоснабжение в доме, который пострадал больше всего. Пока там отсутствует газоснабжение. Его будут восстанавливать после проверки состояния газовых сетей. Чтобы сохранить тепло, соответствующие службы оперативно закрывают поврежденные окна плитами OSB.
“На месте продолжают находиться два коммунальных автобуса с генераторами, в которых люди могут получить питание и горячие напитки. Также установлена палатка от городского совета, в которой наши социальные работники оказывают помощь жителям пострадавших домов. Рядом развернут территориальный информационный центр, а в одном из образовательных учреждений подготовлены места для временного проживания людей”, – подчеркнул секретарь горсовета.