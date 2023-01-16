Рашисты ударили по Запорожью ракетами С-300, есть пострадавшие

В ночь на 16 января оккупанты в очередной раз обстреляли областной центр ракетами С-300. Попадание произошло возле жилых домов, что повлекло повреждение квартир. Пять человек, среди которых двое детей, получили ранения.
Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
Куртев добавил, что в результате ночной вражеской атаки пострадали около 15 домов. На местах работают сотрудники городской аварийно-
спасательной службы, коммунальщики и волонтеры.
Тепловики возобновили отопление и водоснабжение в доме, который пострадал больше всего. Пока там отсутствует газоснабжение. Его будут восстанавливать после проверки состояния газовых сетей. Чтобы сохранить тепло, соответствующие службы оперативно закрывают поврежденные окна плитами OSB.
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