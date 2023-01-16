Рашисты ударили по Запорожью ракетами С-300, есть пострадавшие

12:43 16 января Киев, Украина





Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко . В ночь на 16 января оккупанты в очередной раз обстреляли областной центр ракетами С-300 . Попадание произошло возле жилых домов, что повлекло повреждение квартир. Пять человек, среди которых двое детей, получили ранения.Об этом сообщают секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

“В результате попадания ракеты С-300 в жилую застройку в центре города Запорожья от взрывной волны пострадал пятиэтажный дом: выбиты окна и двери, повреждена система отопления здания. Травмы от обломков и стекла получили пять человек, из них двое детей 9 и 15 лет”, – написал Тимошенко.

Куртев добавил, что в результате ночной вражеской атаки пострадали около 15 домов. На местах работают сотрудники городской аварийно-

спасательной службы, коммунальщики и волонтеры.

Тепловики возобновили отопление и водоснабжение в доме, который пострадал больше всего. Пока там отсутствует газоснабжение. Его будут восстанавливать после проверки состояния газовых сетей. Чтобы сохранить тепло, соответствующие службы оперативно закрывают поврежденные окна плитами OSB.