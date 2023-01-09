Рашисты ударили по рынку Купянского района

Оккупационные войска россии выпустили ЗРК С-300 по рынку в пгт Шевченково Купянского района Харьковской области. Об этом 9 января сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Он уточнил, что, по предварительным данным, во время атаки враг применил ЗРК С-300. На месте работают все экстренные службы.
Он уточнил, что, по предварительным данным, во время атаки враг применил ЗРК С-300. На месте работают все экстренные службы.
В Офисе президента опубликовали фото и видео с места обстрела, а также отметили, что под завалами могут находиться люди.
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