Рашисты ударили по рынку Купянского района

11:39 09 января Киев, Украина

Оккупационные войска россии выпустили ЗРК С-300 по рынку в пгт Шевченково Купянского района Харьковской области. Об этом 9 января сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



Он уточнил, что, по предварительным данным, во время атаки враг применил ЗРК С-300. На месте работают все экстренные службы.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали семь мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка. Также, к сожалению, погибла 60-летняя женщина. Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь", - подчеркнул глава ОВА.

В Офисе президента опубликовали фото и видео с места обстрела, а также отметили, что под завалами могут находиться люди.



