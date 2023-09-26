Рашисты ударили по припортовой инфраструктуре Одессы - ОВА

11:03 26 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты нанесли ночью 26 сентября удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, что привело к повреждению здания пункта пропуска, складов и около 30 грузовиков, а также к пожарам, в результате которых 6 фур загорелись, а два водителя получили ранения.



Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем канале в Telegram.



Согласно сообщению Кипера, инцидент произошел в Измаильском районе Одесской области, и два водителя грузовиков пострадали. Один из них получил медицинскую помощь на месте, в то время как другой был госпитализирован с серьезной раной руки. По меньшей мере, повреждены здание пункта пропуска, складские помещения и около 30 грузовиков, а также загорелось 6 фур.



По словам главы ОГА, пожарные уже смогли ликвидировать возгорания. Кипер также отметил, что атака дронов на Одесскую область продолжалась в течение двух часов, и большинство беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны.