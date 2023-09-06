Рашисты ударили по Кривому Рогу: разрушения, но без пострадавших

Утром 28 августа российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате удара были разрушены два дачных дома, еще пять - повреждены, а хозяйственная постройка сгорела. Людей не пострадали.
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Кроме того, агрессор дважды обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. В Марганецкой громаде был поврежден частный дом.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак отметил, что последствия ракетного удара по Кривому Рогу уточняются.
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Кроме того, агрессор дважды обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. В Марганецкой громаде был поврежден частный дом.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак отметил, что последствия ракетного удара по Кривому Рогу уточняются.
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