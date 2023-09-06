Рашисты ударили по Кривому Рогу: разрушения, но без пострадавших

09:05 28 августа Киев, Украина

Утром 28 августа российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате удара были разрушены два дачных дома, еще пять - повреждены, а хозяйственная постройка сгорела. Людей не пострадали.



Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.



Кроме того, агрессор дважды обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. В Марганецкой громаде был поврежден частный дом.



Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак отметил, что последствия ракетного удара по Кривому Рогу уточняются.