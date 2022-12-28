Рашисты ударили по Харькову - ОВА

10:08 28 декабря Киев, Украина

Утром 28 декабря войска агрессора нанесли ракетный обстрел по Харькову. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олега Синегубова.
 
"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram.
 