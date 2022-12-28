Рашисты ударили по Харькову - ОВА
10:08 28 декабря Киев, Украина
Утром 28 декабря войска агрессора нанесли ракетный обстрел по Харькову
. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олега Синегубова.
"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram.
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