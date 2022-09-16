Рашисты ударили по Харькову, 4 человека пострадали, среди них 2 детей

Ночью российские оккупанты совершили ракетные удары по Харькову. В результате пострадали 4 человека, в том числе дети 5 и 17 лет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3:30.
В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание – пострадавших нет.
Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области.
По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на 16 сентября с начала полномасштабного вторжения войска рф убили в Украине 384 ребенка, еще 753 детям нанесли ранения.
Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадали в Донецкой области — 393, Харьковской — 213, Киевской — 116, Николаевской — 72, Черниговской — 68, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46, Днепропетровской — 26.
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