Рашисты ударили по Харькову, 4 человека пострадали, среди них 2 детей

10:28 16 сентября Киев, Украина

Ночью российские оккупанты совершили ракетные удары по Харькову . В результате пострадали 4 человека, в том числе дети 5 и 17 лет.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .



Ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3:30.

“Одна из попаданий – в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждение коммуникаций, горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и 2 детей 5 и 17 лет. В госпитализации не нуждались”, – рассказал Синегубов.

В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание – пострадавших нет.

Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области.



По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на 16 сентября с начала полномасштабного вторжения войска рф убили в Украине 384 ребенка, еще 753 детям нанесли ранения.



Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.



Больше детей пострадали в Донецкой области — 393, Харьковской — 213, Киевской — 116, Николаевской — 72, Черниговской — 68, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46, Днепропетровской — 26.