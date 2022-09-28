Рашисты совершили более 500 военных преступлений на Харьковщине

10:18 28 сентября Киев, Украина

Следователи Нацполиции уже зафиксировали на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области 582 военных преступления.



Об этом во время брифинга сообщила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева.



В Харьковской области возобновили контроль над 139 населенными пунктами, где до полномасштабного вторжения проживало около 51 тысячи граждан.

“Начиная с 23 сентября, следователи Национальной полиции Украины зафиксировали более 582 военных преступлений, совершенных оккупантами. Также они полностью осмотрели и эксгумировали тела вблизи Изюма. Из могил и одного массового захоронения эксгумировали тела 212 погибших женщин, более 190 мужчин, 5 детей, 22 военнослужащих ВСУ. Пол 12 тел пока не идентифицирован”, – рассказала спикер.

Также она отметила, что одна из основных задач МВД Украины – первичное оперативное разминирование, которое продлится в Харьковской области около одного года.