Рашисты совершили более 500 военных преступлений на Харьковщине

Следователи Нацполиции уже зафиксировали на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области 582 военных преступления.
Об этом во время брифинга сообщила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева.
В Харьковской области возобновили контроль над 139 населенными пунктами, где до полномасштабного вторжения проживало около 51 тысячи граждан.
Об этом во время брифинга сообщила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева.
В Харьковской области возобновили контроль над 139 населенными пунктами, где до полномасштабного вторжения проживало около 51 тысячи граждан.
Также она отметила, что одна из основных задач МВД Украины – первичное оперативное разминирование, которое продлится в Харьковской области около одного года.
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