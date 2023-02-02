Рашисты снова нанесли удар по Краматорску: по меньшей мере шесть пострадавших

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На месте очередного российского преступления работают правоохранители, спасатели, коммунальные службы. Помогают людям минимизировать ущерб, причиненный оккупантами. Но! Оккупанты не оставят в покое Донетчину, пока мы не выгоним их из нашей земли. К тому времени все гражданские должны эвакуироваться из области – это вопрос жизни и смерти", - сказал Кириленко.