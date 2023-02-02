Рашисты снова нанесли удар по Краматорску: по меньшей мере шесть пострадавших
16:22 02 февраля Киев, Украина
Краматорск
снова вздрогнул от взрывов – россияне нанесли еще два ракетных удара по центру города. Повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"На месте очередного российского преступления работают правоохранители, спасатели, коммунальные службы. Помогают людям минимизировать ущерб, причиненный оккупантами. Но! Оккупанты не оставят в покое Донетчину, пока мы не выгоним их из нашей земли. К тому времени все гражданские должны эвакуироваться из области – это вопрос жизни и смерти", - сказал Кириленко.
Сначала было известно о пяти пострадавших, однако впоследствии Кириленко рассказал еще об одном.
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