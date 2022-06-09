Рашисты сносят дома в Мариуполе, отказываясь искать тела погибших под завалами

11:27 09 июня Киев, Украина

Российские оккупанты сносят дома в Мариуполе, отказываясь искать тела погибших под завалами.

Об этом 9 июня сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район наиболее пострадал от обстрелов российских Градов в конце февраля - начале марта. Люди были отрезаны от возможности уехать в условно безопасное место (на то время) в центр Мариуполя. Сколько мариупольцев погибло, и до сих пор под этими завалами - мы уже не узнаем никогда",. - подчеркнул он.

Как отметил Андрющенко, тела вместе с мусором окажутся на Левобережном мусоросборном полигоне.



Ранее сообщалось, что оккупационные власти превратили Мариуполь в кладбище - из разрушенных домов не вывозят тела погибших.