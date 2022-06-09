Рашисты сносят дома в Мариуполе, отказываясь искать тела погибших под завалами

Российские оккупанты сносят дома в Мариуполе, отказываясь искать тела погибших под завалами.
Об этом 9 июня сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.
Как отметил Андрющенко, тела вместе с мусором окажутся на Левобережном мусоросборном полигоне.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти превратили Мариуполь в кладбище - из разрушенных домов не вывозят тела погибших.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти превратили Мариуполь в кладбище - из разрушенных домов не вывозят тела погибших.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии