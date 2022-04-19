Рашисты сегодня ночью обстреляли населенные пункты вблизи Кривого Рога

09:41 19 апреля Киев, Украина

Российские захватчики ночью обстреляли населенные пункты вблизи Кривого Рога, разрушены частные и многоквартирные дома.
 
Об этом в Facebook сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, российская армия использовала реактивные системы залпового огня и артиллерию. Под «массированными» обстрелами оказались Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие.

«Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка. Происходят разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Пострадавших нет», – сообщил Вилкул. 