Рашисты сегодня ночью обстреляли населенные пункты вблизи Кривого Рога

09:41 19 апреля Киев, Украина

Российские захватчики ночью обстреляли населенные пункты вблизи Кривого Рога, разрушены частные и многоквартирные дома.

Об этом в Facebook сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.



По его словам, российская армия использовала реактивные системы залпового огня и артиллерию. Под «массированными» обстрелами оказались Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие.



«Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка. Происходят разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Пострадавших нет», – сообщил Вилкул.