Рашисты расстреляли колонну волонтеров под Черниговом, один человек погиб

20:32 31 марта Киев, Украина





Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По ее словам, в автобусах находились только гражданские



Одному из автомобилей удалось вырваться на пробитых шинах, раненого водителя доставили в больницу. Под Черниговом пять автобусов попали под прицельный огонь оккупантов, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В результате обстрела один человек погиб, еще четверо тяжело ранены.Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.По ее словам, в автобусах находились только гражданские волонтеры Одному из автомобилей удалось вырваться на пробитых шинах, раненого водителя доставили в больницу.

“Рашисты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время, ежедневно прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии”, – отметила Денисова.

Омбудсман подчеркнула, что подобные действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности. Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая факты совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечности.