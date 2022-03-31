Рашисты расстреляли колонну волонтеров под Черниговом, один человек погиб

Под Черниговом пять автобусов попали под прицельный огонь оккупантов, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В результате обстрела один человек погиб, еще четверо тяжело ранены.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, в автобусах находились только гражданские волонтеры.
Одному из автомобилей удалось вырваться на пробитых шинах, раненого водителя доставили в больницу.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, в автобусах находились только гражданские волонтеры.
Одному из автомобилей удалось вырваться на пробитых шинах, раненого водителя доставили в больницу.
Омбудсман подчеркнула, что подобные действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности. Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая факты совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечности.
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