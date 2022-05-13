Рашисты расстреливают гражданских из танка
08:08 13 мая Киев, Украина
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что российские военные расстреливали гражданских из танка.
"В одном из сел Харьковщины
полицейские установили факт того, что российские военнослужащие, вдумайтесь, открыли огонь по гражданским жителям из танка.
Поэтому говорить о каких-либо моральных рамках российских военных не приходится", - Евгений Енин.
Как отметил заместитель министра, это уже второе дело, которое передали в суд.
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