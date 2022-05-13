Рашисты расстреливают гражданских из танка

08:08 13 мая Киев, Украина

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что российские военные расстреливали гражданских из танка.



Поэтому говорить о каких-либо моральных рамках российских военных не приходится", - Евгений Енин. "В одном из сел Харьковщины полицейские установили факт того, что российские военнослужащие, вдумайтесь, открыли огонь по гражданским жителям из танка.Поэтому говорить о каких-либо моральных рамках российских военных не приходится", - Евгений Енин.



Как отметил заместитель министра, это уже второе дело, которое передали в суд.