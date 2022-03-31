Рашисты продолжают обстрел Луганщины. Фото

12:00 31 марта Киев, Украина





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🔷 Вечером в



🔷 В Привилле и Кременной из-за российских обстрелов произошло возгорание сухой травы и камыша. Обстрелы в Луганской области не утихают.🔷 В Лисичанске погибли двое детей в возрасте 2 и 8 лет. Вчера, 30 марта, несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц из-за интенсивности обстрелов.🔷 Вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – резервуара для нефтепродуктов. Десятки многоэтажных и частных жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили были охвачены огнем.🔷 В Привилле и Кременной из-за российских обстрелов произошло возгорание сухой травы и камыша.



🔷 Сегодня в результате обстрела жилого сектора Северодонецка произошло разрушение дома. Спасатели спасли двух граждан и одного человека, к сожалению, вытащили из-под завалов без признаков жизни.



🔷 В настоящее время огнеборцы ликвидируют пожар складского помещения в Северодонецке.



🔷 Кроме того, вчера из Лисичанска удалось вывезти 260 граждан, из Рубежного эвакуировано 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13. Все эвакуированные уже в безопасности.