Рашисты принудительно депортировали жителей захваченного села на Херсонщине

08:51 26 января Киев, Украина





Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Войска рф принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области и расселили там военных.Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Село расположено вблизи Олешек. Россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать там своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. При этом враг активно мародерит жилища. Так и выглядит "российское освобождение", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что жителей села вывезли на юг, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем получение российского паспорта, вместе с которым враг обещает выплаты в 10 тыс. рублей.



Сообщается также, что выезд на подконтрольные правительству Украины территории закрыт, а оборот гривны запрещен. Если даже у кого-то остались сбережения, россияне их конфискуют или же ими невозможно воспользоваться.