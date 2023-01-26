Рашисты принудительно депортировали жителей захваченного села на Херсонщине

Войска рф принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области и расселили там военных.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, что жителей села вывезли на юг, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем получение российского паспорта, вместе с которым враг обещает выплаты в 10 тыс. рублей.
Сообщается также, что выезд на подконтрольные правительству Украины территории закрыт, а оборот гривны запрещен. Если даже у кого-то остались сбережения, россияне их конфискуют или же ими невозможно воспользоваться.
Сообщается также, что выезд на подконтрольные правительству Украины территории закрыт, а оборот гривны запрещен. Если даже у кого-то остались сбережения, россияне их конфискуют или же ими невозможно воспользоваться.
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