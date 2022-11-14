Рашисты превратили Мелитополь в военную базу - мэр

Российские захватчики претворили оккупированый Мелитополь и Мелитопольский район в "сплошную военную базу", сообщает мэр города Иван Федоров.
По его данным, за последнюю неделю в Мелитополь прибывали колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.
По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения. Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах.
По его данным, за последнюю неделю в Мелитополь прибывали колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.
По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения. Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах.
Мэр города сообщил, что в Приазовской, Нововасиловской и Александровской общинах оккупанты взламывают и занимают пустые дома.
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