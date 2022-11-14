Рашисты превратили Мелитополь в военную базу - мэр

08:42 14 ноября Киев, Украина

Российские захватчики претворили оккупированый Мелитополь и Мелитопольский район в "сплошную военную базу", сообщает мэр города Иван Федоров.



По его данным, за последнюю неделю в Мелитополь прибывали колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.



По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения. Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах.

"В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с днровцами. Во дворе учебного заведения расставили Грады. В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха", - написал Федоров в Telegram.

Мэр города сообщил, что в Приазовской, Нововасиловской и Александровской общинах оккупанты взламывают и занимают пустые дома.