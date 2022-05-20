Рашисты повредили более 100 домов Житомирщины

Много поврежденных объктов в городе Малин и трех раненых людей оставил после себя ракетный удар РФ.
Об этом сообщил городской голова Малина Александр Ситайло в видеообращении 20 мая.
На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. В течение дня планируют возобновить электроснабжение в пострадавшем микрорайоне.
Ситайло в очередной раз обратился к местным жителям: беречь свою жизнь и при звуках тревоги прятаться в укрытие. Также – не распространять фото и видео с места "прилетов" ракет оккупантов.
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