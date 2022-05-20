Рашисты повредили более 100 домов Житомирщины

15:41 20 мая Киев, Украина

Много поврежденных объктов в городе Малин и трех раненых людей оставил после себя ракетный удар РФ.

Об этом сообщил городской голова Малина Александр Ситайло в видеообращении 20 мая.

"По территории нашей общины в который раз Российской Федерацией был нанесен ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов. Слава Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых", - отметил Ситайло.



На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. В течение дня планируют возобновить электроснабжение в пострадавшем микрорайоне.



Ситайло в очередной раз обратился к местным жителям: беречь свою жизнь и при звуках тревоги прятаться в укрытие. Также – не распространять фото и видео с места "прилетов" ракет оккупантов.