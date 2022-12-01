Рашисты попали в многоэтажку в Никополе, пострадал мужчина

18:59 01 декабря Киев, Украина

В результате обстрела российскими военными 1 декабря Никополя на Днепропетровщине пострадал гражданский человек, сообщил глава тамошней ОВА Валентин Резниченко.



Россияне попали в многоэтажку. По Никополю били из тяжелой артиллерии.

"После полудня оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин - 56-летний мужчина", - написал он.

Резниченко не отметил, какие ранения получил мужчина.

Кроме изуродованной многоэтажки, в Никополе повреждены и линии электропередач. Детали по поводу атаки еще уточняют. В ГСЧС и полиции региона об обстрелах еще не сообщали.