Рашисты попали в многоэтажку в Никополе, пострадал мужчина

В результате обстрела российскими военными 1 декабря Никополя на Днепропетровщине пострадал гражданский человек, сообщил глава тамошней ОВА Валентин Резниченко.
Россияне попали в многоэтажку. По Никополю били из тяжелой артиллерии.
Россияне попали в многоэтажку. По Никополю били из тяжелой артиллерии.
Резниченко не отметил, какие ранения получил мужчина.
Кроме изуродованной многоэтажки, в Никополе повреждены и линии электропередач. Детали по поводу атаки еще уточняют. В ГСЧС и полиции региона об обстрелах еще не сообщали.
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