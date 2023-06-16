Рашисты подорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация - ОВА

По информации, полученной от Оперативного командования "Юг", российские оккупационные войска осуществили подрыв Каховской ГЭС. Эту информацию также подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Александр Прокудин записал видеообращение, в котором подтвердил факт подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что в настоящее время ведется эвакуация местного населения из зон повышенной опасности.
Александр Прокудин записал видеообращение, в котором подтвердил факт подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что в настоящее время ведется эвакуация местного населения из зон повышенной опасности.
Также Прокудин отметил, что уровень воды достигнет критической отметки через 5 часов.
Херсонская ОВА сообщила, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.
Это касается сел Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, а также частично города Херсон, включая остров Корабель.
Херсонская ОВА сообщила, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.
Это касается сел Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, а также частично города Херсон, включая остров Корабель.
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