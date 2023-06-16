Рашисты подорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация - ОВА

07:57 06 июня Киев, Украина





Александр Прокудин записал видеообращение, в котором подтвердил факт подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что в настоящее время ведется эвакуация местного населения из зон повышенной опасности. По информации, полученной от Оперативного командования "Юг", российские оккупационные войска осуществили подрыв Каховской ГЭС. Эту информацию также подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.Александр Прокудин записал видеообращение, в котором подтвердил факт подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что в настоящее время ведется эвакуация местного населения из зон повышенной опасности.

Также Прокудин отметил, что уровень воды достигнет критической отметки через 5 часов.



Херсонская ОВА сообщила, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.



Это касается сел Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, а также частично города Херсон, включая остров Корабель.