Рашисты планируют вывезти жителей Горловки в россию под видом "эвакуации" - ЦНС

08:58 27 сентября Киев, Украина

Оккупационные власти готовят принудительную "эвакуацию" части жителей временно захваченного города Горловки в россию.



Эту информацию распространил Центр национального сопротивления.



По данным ЦНС, враг планирует вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от воли и желания самих жителей. Эти действия преподносятся как "забота о населении", однако на практике они выглядят как часть пропагандистской кампании.



Согласно информации, полученной Центром национального сопротивления, освободившееся жилье после выселения местных жителей оккупанты планируют использовать для размещения своих военных сил.