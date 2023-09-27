Рашисты планируют вывезти жителей Горловки в россию под видом "эвакуации" - ЦНС

Оккупационные власти готовят принудительную "эвакуацию" части жителей временно захваченного города Горловки в россию.
Эту информацию распространил Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, враг планирует вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от воли и желания самих жителей. Эти действия преподносятся как "забота о населении", однако на практике они выглядят как часть пропагандистской кампании.
Согласно информации, полученной Центром национального сопротивления, освободившееся жилье после выселения местных жителей оккупанты планируют использовать для размещения своих военных сил.
Эту информацию распространил Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, враг планирует вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от воли и желания самих жителей. Эти действия преподносятся как "забота о населении", однако на практике они выглядят как часть пропагандистской кампании.
Согласно информации, полученной Центром национального сопротивления, освободившееся жилье после выселения местных жителей оккупанты планируют использовать для размещения своих военных сил.
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