Рашисты обстреляли ж/д станции в центре и на западе Украины

В результате обстрела 5 железнодорожных станций в Украине как минимум 16 поездов будут задержаны.
Российские войска сегодня, 25 апреля, обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются следующие пригородные поезда:
- № 6250 Бердичев – Казатин (+ 1:30)
- № 6252 Шепетовка – Казатин (+ 1:30)
- № 6301 Казатин –Жмеринка (+ 1:23)
- № 6304 Жмеринка – Казатин (+ 30 мин)
- № 6343 Жмеринка – Гречаны (+ 1:25)
- № 6342 Гречаны – Жмеринка (+ 10 мин)
- № 804/803 Ровно – Львов (+ 1 час)
- № 816/815 Львов – Черновцы (+ 1:35)
- № 6041 Тернополь – Львов (+ 42 мин)
- № 6042 Львов-Тернополь (+ 1:22)
- №6353 Здолбунов-Ковель (+ 1:17)
- № 6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился)
- № 6093 Здолбунов – Львов (еще не отправился, задержка больше часа)
- № 6187 Львов – Мукачево (задержано по станции Скнилов +20 мин)
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