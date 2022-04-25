Рашисты обстреляли ж/д станции в центре и на западе Украины

11:08 25 апреля Киев, Украина

В результате обстрела 5 железнодорожных станций в Украине как минимум 16 поездов будут задержаны.

 
Российские войска сегодня, 25 апреля, обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру… Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны", – рассказал он.
Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются следующие пригородные поезда:
  • № 6250 Бердичев – Казатин (+ 1:30)
  • № 6252 Шепетовка – Казатин (+ 1:30)
  • № 6301 Казатин –Жмеринка (+ 1:23)
  • № 6304 Жмеринка – Казатин (+ 30 мин)
  • № 6343 Жмеринка – Гречаны (+ 1:25)
  • № 6342 Гречаны – Жмеринка (+ 10 мин)
  • № 804/803 Ровно – Львов (+ 1 час)
  • № 816/815 Львов – Черновцы (+ 1:35)
  • № 6041 Тернополь – Львов (+ 42 мин)
  • № 6042 Львов-Тернополь (+ 1:22)
  • №6353 Здолбунов-Ковель (+ 1:17)
  • № 6092 Львов – Здолбунов (еще не отправился)
  • № 6093 Здолбунов – Львов (еще не отправился, задержка больше часа)
  • № 6187 Львов – Мукачево (задержано по станции Скнилов +20 мин)