Рашисты обстреляли ж/д станции в центре и на западе Украины

11:08 25 апреля Киев, Украина

В результате обстрела 5 железнодорожных станций в Украине как минимум 16 поездов будут задержаны.

Российские войска сегодня, 25 апреля, обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.



Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру… Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны", – рассказал он.

Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются следующие пригородные поезда: