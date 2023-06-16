Рашисты обстреляли жилые районы Херсона, пострадали шесть человек

16:10 16 июня Киев, Украина

Днем 16 июня, российские захватчики осуществили обстрел жилых районов Херсона, попав в помещение медицинского и учебного учреждений, а также нанеся повреждения многоэтажному зданию. Как минимум шесть человек пострадали.

Эту информацию сообщила Херсонская облпрокуратура в своем Telegram-канале.
 
"Согласно данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали масштабный обстрел жилых районов города Херсона",- говориться в сообщении.
 
Сообщается, что на данный момент известно о по меньшей мере шести гражданах, которые получили ранения.

В результате обстрела были повреждены многоэтажное здание, а также административные здания медицинского и учебного учреждений, транспортные средства и линии электропередач.

С целью установления ответственности за нарушение законов и обычаев войны, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование по этому инциденту.

Ситуация в Херсоне остается напряженной, и обстрелы продолжаются.