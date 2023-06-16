Рашисты обстреляли жилые районы Херсона, пострадали шесть человек

Днем 16 июня, российские захватчики осуществили обстрел жилых районов Херсона, попав в помещение медицинского и учебного учреждений, а также нанеся повреждения многоэтажному зданию. Как минимум шесть человек пострадали.
Эту информацию сообщила Херсонская облпрокуратура в своем Telegram-канале.
Эту информацию сообщила Херсонская облпрокуратура в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на данный момент известно о по меньшей мере шести гражданах, которые получили ранения.
В результате обстрела были повреждены многоэтажное здание, а также административные здания медицинского и учебного учреждений, транспортные средства и линии электропередач.
С целью установления ответственности за нарушение законов и обычаев войны, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование по этому инциденту.
Ситуация в Херсоне остается напряженной, и обстрелы продолжаются.
В результате обстрела были повреждены многоэтажное здание, а также административные здания медицинского и учебного учреждений, транспортные средства и линии электропередач.
С целью установления ответственности за нарушение законов и обычаев войны, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование по этому инциденту.
Ситуация в Херсоне остается напряженной, и обстрелы продолжаются.
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