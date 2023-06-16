Рашисты обстреляли жилые районы Херсона, пострадали шесть человек

16:10 16 июня Киев, Украина





Эту информацию сообщила Херсонская облпрокуратура в своем Telegram-канале. Днем 16 июня, российские захватчики осуществили обстрел жилых районов Херсона , попав в помещение медицинского и учебного учреждений, а также нанеся повреждения многоэтажному зданию. Как минимум шесть человек пострадали.Эту информацию сообщила Херсонская облпрокуратура в своем Telegram-канале.

"Согласно данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали масштабный обстрел жилых районов города Херсона",- говориться в сообщении.

Сообщается, что на данный момент известно о по меньшей мере шести гражданах, которые получили ранения.



В результате обстрела были повреждены многоэтажное здание, а также административные здания медицинского и учебного учреждений, транспортные средства и линии электропередач.



С целью установления ответственности за нарушение законов и обычаев войны, Херсонская облпрокуратура начала досудебное расследование по этому инциденту.



Ситуация в Херсоне остается напряженной, и обстрелы продолжаются.