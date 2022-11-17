Рашисты обстреляли Вольнянский район Запорожской области - ОВА

Ночью 17 ноября оккупанты ракетным ударом разрушили жилые дома в Вольнянском районе Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью россияне снова нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли. Искренние соболезнования их родным и близким. На месте работают спасатели. К сожалению, количество жертв может возрасти", - написал Старух.