Рашисты обстреляли село в Запорожской области, есть жертвы

3 мая российские оккупанты нанесли удар из артиллерии по поселку Железнодорожный в Запорожской области. В результате обстрела уничтожена местная школа, повреждены 12 домов.
Об этом сообщили в областной администрации.
Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна. Кроме того, также повреждения получили 12 домов.
В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Представитель ЗОВА, полковник Иван АРЕФЬЕВ.
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