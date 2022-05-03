Рашисты обстреляли село в Запорожской области, есть жертвы

12:30 03 мая Киев, Украина

3 мая российские оккупанты нанесли удар из артиллерии по поселку Железнодорожный в Запорожской области. В результате обстрела уничтожена местная школа, повреждены 12 домов.

Об этом сообщили в областной администрации.

"Военнослужащие российской армии продолжают уничтожать жилые дома мирного населения в поселках и городах Запорожской области. Так, 3 мая оккупанты совершили артобстрел поселка Железнодорожное Гуляйпольского района. Российские захватчики разрушили местное школьное учреждение", - говорится в сообщении.

Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна. Кроме того, также повреждения получили 12 домов.

В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".



Представитель ЗОВА, полковник Иван АРЕФЬЕВ.