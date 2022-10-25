Рашисты обстреляли приграничье Сумской области

16:08 25 октября Киев, Украина

На приграничье Сумской области за полчаса зафиксировали 10 "приходов".



Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.

"Армия оккупантов обстреляла из миномета приграничье Сумской области. С 09:35 до 10:00 наблюдатели зафиксировали 10 приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе Рожковичей"- ОК "Север".

Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет.



Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.