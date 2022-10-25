Рашисты обстреляли приграничье Сумской области

На приграничье Сумской области за полчаса зафиксировали 10 "приходов".
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.
Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет.
Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.
Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.
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