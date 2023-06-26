Рашисты обстреляли Херсонщину запрещенными зажигательными снарядами

09:41 26 июня Киев, Украина

На рассвете 26 июня российские войска обстреляли Херсонщину запрещенными зажигательными снарядами и артиллерией, сообщил в эфире марафона "Единые новости" руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.



По его словам, обстрелы начались около четырех утра.

"Все слышали и видели. На местах обстрелов горело много домов. Спасатели сразу выезжали на вызов. Слава Богу идет дождь и поэтому погода помогает гасить последствия, к которым приводят эти снаряды", - сказал руководитель пресс-офиса ОВА.

Позже в ОВА сообщили, что зажигательными снарядами обстреляли Херсон и Антоновку. Из-за обстрелов поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры.

Пожары ликвидировали оперативно прибывшие на место происшествия спасатели.