Рашисты обстреляли Харьковскую область: трое раненых в результате атаки

10:35 05 июня Киев, Украина

Рашисты обстреляли четыре района Харьковской области, три человека получили ранения.

Председатель Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, сообщил в Телеграмме, что за сутки армия рф обстреляла четыре района Харьковской области. Утром были нанесены удары по Купянску.
 
"В 6:00 утра российские вооруженные силы обстреляли Купянск, повредив жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки. К счастью, никто не пострадал", - отмечается в сообщении.
 
За прошедшие сутки вражеская армия использовала артиллерию, минометы и ракетное вооружение для обстрелов населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Вчера вечером захватчики с территории рф осуществили ракетные удары по городу Чугуев, повредив дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.

В поселке Золочев Богодуховского района ранения получили 40-летний гражданский мужчина и 38-летняя женщина. Также было повреждено здание детской спортшколы.

В результате вражеского обстрела в Купянском районе возник лесной пожар. В селе Песчаное пострадал частный жилой дом, а также ранена 58-летняя женщина.