Рашисты обстреляли Харьковскую область: трое раненых в результате атаки

Рашисты обстреляли четыре района Харьковской области, три человека получили ранения.
Председатель Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, сообщил в Телеграмме, что за сутки армия рф обстреляла четыре района Харьковской области. Утром были нанесены удары по Купянску.
Председатель Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, сообщил в Телеграмме, что за сутки армия рф обстреляла четыре района Харьковской области. Утром были нанесены удары по Купянску.
За прошедшие сутки вражеская армия использовала артиллерию, минометы и ракетное вооружение для обстрелов населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
Вчера вечером захватчики с территории рф осуществили ракетные удары по городу Чугуев, повредив дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.
В поселке Золочев Богодуховского района ранения получили 40-летний гражданский мужчина и 38-летняя женщина. Также было повреждено здание детской спортшколы.
В результате вражеского обстрела в Купянском районе возник лесной пожар. В селе Песчаное пострадал частный жилой дом, а также ранена 58-летняя женщина.
Вчера вечером захватчики с территории рф осуществили ракетные удары по городу Чугуев, повредив дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.
В поселке Золочев Богодуховского района ранения получили 40-летний гражданский мужчина и 38-летняя женщина. Также было повреждено здание детской спортшколы.
В результате вражеского обстрела в Купянском районе возник лесной пожар. В селе Песчаное пострадал частный жилой дом, а также ранена 58-летняя женщина.
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