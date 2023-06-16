Рашисты обстреляли Харьковскую область: трое раненых в результате атаки

10:35 05 июня Киев, Украина





Председатель Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, сообщил в Телеграмме, что за сутки армия рф обстреляла четыре района Харьковской области. Утром были нанесены удары по Купянску. Рашисты обстреляли четыре района Харьковской области, три человека получили ранения Председатель Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, сообщил в Телеграмме, что за сутки армия рф обстреляла четыре района Харьковской области. Утром были нанесены удары по Купянску.

"В 6:00 утра российские вооруженные силы обстреляли Купянск, повредив жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки. К счастью, никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки вражеская армия использовала артиллерию, минометы и ракетное вооружение для обстрелов населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.



Вчера вечером захватчики с территории рф осуществили ракетные удары по городу Чугуев, повредив дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.



В поселке Золочев Богодуховского района ранения получили 40-летний гражданский мужчина и 38-летняя женщина. Также было повреждено здание детской спортшколы.



В результате вражеского обстрела в Купянском районе возник лесной пожар. В селе Песчаное пострадал частный жилой дом, а также ранена 58-летняя женщина.