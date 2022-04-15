Рашисты обстреляли эвакуационные автобусы на Харьковщине. Более 10 человек погибло, много раненных

13:32 15 апреля Киев, Украина

Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровой в Харьковской области, есть погибшие и раненые среди мирного населения.



Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.



"Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 - ранены", - сообщил Чубенко.



По его словам, следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по этому факту. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.