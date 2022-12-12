Рашисты обстреляли Донецкую область: 10 раненых и 2 убитых

Утром 12 декабря 2022 оккупационные войска рф с использованием кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня «Ураган» произвели обстрел города Горняк Кураховской общины.
В результате вражеской атаки погибли два человека, 10 человек получили ранение.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Судя по опубликованным фотографиям, попали россияне в импровизированный рынок. Кириленко отметил, что били по городу из "ураганов". Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.
Правоохранители, открывшие по факту обстрела производства по решению законов и обычаев войны, говорят, что снаряды попали в центральную часть города. Повредило пятиэтажные дома и отделения банка.
Рассказывая об обстреле, чиновник в очередной раз призвал жителей региона срочно эвакуироваться в более безопасные места.
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