Рашисты обстреляли Донецкую область: 10 раненых и 2 убитых

14:55 12 декабря Киев, Украина

Утром 12 декабря 2022 оккупационные войска рф с использованием кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня «Ураган» произвели обстрел города Горняк Кураховской общины.

В результате вражеской атаки погибли два человека, 10 человек получили ранение.



Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Судя по опубликованным фотографиям, попали россияне в импровизированный рынок. Кириленко отметил, что били по городу из "ураганов". Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Правоохранители, открывшие по факту обстрела производства по решению законов и обычаев войны, говорят, что снаряды попали в центральную часть города. Повредило пятиэтажные дома и отделения банка.



Рассказывая об обстреле, чиновник в очередной раз призвал жителей региона срочно эвакуироваться в более безопасные места.