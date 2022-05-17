Рашисты обстреляли Черниговщину, есть погибшие

10:34 17 мая Киев, Украина

Ранним утром враг нанес ракетные удары по Черниговской области, есть погибшие и много раненых, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Обстреляли россияне поселок городского типа Десна, в котором проживает более 7 тысяч человек. На территории населённого пункта находится учебный центр Вооруженных Сил Украины.



Чаус рассказал, что по предварительной информации в результате атаки есть погибшие и много раненых. Однако точное количество или ориентировочное количество жертв чиновник не назвал, пообещав сообщить об этом позже. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.