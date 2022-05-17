Рашисты обстреляли Черниговщину, есть погибшие

10:34 17 мая Киев, Украина

Ранним утром враг нанес ракетные удары по Черниговской области, есть погибшие и много раненых, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.   
 
Обстреляли россияне поселок городского типа Десна, в котором проживает более 7 тысяч человек. На территории населённого пункта находится учебный центр Вооруженных Сил Украины.

Чаус рассказал, что по предварительной информации в результате атаки есть погибшие и много раненых. Однако точное количество или ориентировочное количество жертв чиновник не назвал, пообещав сообщить об этом позже. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.
"Это еще раз свидетельствует о том, что я говорю постоянно – война не завершилась, война не ушла с Черниговщины, война не ушла из наших городов, поэтому, пожалуйста, обращаюсь ко всем жителям Черниговской области быть бдительными, осмотрительными. И обращайте внимание на все сигналы, объявляющие воздушную тревогу", - сказал Чаус.
 