Рашисты обстреляли Черниговщину, есть погибшие

Ранним утром враг нанес ракетные удары по Черниговской области, есть погибшие и много раненых, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Обстреляли россияне поселок городского типа Десна, в котором проживает более 7 тысяч человек. На территории населённого пункта находится учебный центр Вооруженных Сил Украины.
Чаус рассказал, что по предварительной информации в результате атаки есть погибшие и много раненых. Однако точное количество или ориентировочное количество жертв чиновник не назвал, пообещав сообщить об этом позже. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.
Чаус рассказал, что по предварительной информации в результате атаки есть погибшие и много раненых. Однако точное количество или ориентировочное количество жертв чиновник не назвал, пообещав сообщить об этом позже. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.
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