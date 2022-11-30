Рашисты обстреляли больницу в Сумской области, погиб подросток

18:02 30 ноября Киев, Украина

Утром 30 ноября российская армия обстреляла больницу в Белополье Сумской области. В результате погиб 15 летний подросток, который в момент обстрела был на улице.



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Российские военные в Белополье убили ребенка. А также разрушили часть больницы. Город враг обстрелял из САУ – зафиксировано 20 прилетов. 15-летний мальчик был в то время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте”, – написал Живицкий.

Российские снаряды взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.



По словам главы Сумской ОВА, произошло прямое попадание снаряда на втором этаже. В результате там полностью разрушена стена.



Кроме того, повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. На всех четырех этажах выбиты почти все окна и разрушен операционный блок.



Сейчас спасатели разбирают завалы.





Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, припаркованные возле больницы.

Также снаряды попали в помещение прокуратуры.



Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



