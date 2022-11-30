Рашисты обстреляли больницу в Сумской области, погиб подросток

Утром 30 ноября российская армия обстреляла больницу в Белополье Сумской области. В результате погиб 15 летний подросток, который в момент обстрела был на улице.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Российские снаряды взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.
По словам главы Сумской ОВА, произошло прямое попадание снаряда на втором этаже. В результате там полностью разрушена стена.
Кроме того, повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. На всех четырех этажах выбиты почти все окна и разрушен операционный блок.
Сейчас спасатели разбирают завалы.
Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, припаркованные возле больницы.
Также снаряды попали в помещение прокуратуры.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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