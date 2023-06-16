Рашисты обстреляла Херсон прямо во время эвакуации

17:39 08 июня Киев, Украина

Рашисты открыли огонь по Херсону и Херсонскому району в то время, когда в регионе идет эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС.

Отметим, что очередной обстрел враг устроил после того, как в Херсоне побывал президент Украины Владимир Зеленский. Под удар попал в том числе подтопленный район города Корабел, через который проходит эвакуация.

На данный момент известно о 9 пострадавших. Среди раненых – двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии. Всем раненым врачи оказывают необходимую помощь.