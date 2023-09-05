Рашисты не выдают лекарства жителям Херсонщины без паспорта рф

Оккупационная администрация в Херсонской области отказывает в выдаче медикаментов, в частности инсулина, жителям без паспорта рф. Об этом сообщил так называемый "глава" поселка Лазурное Александр Дудка в Telegram.
Дудка отметил, что прежде всего это касается инсулиновых, которые на себе уже почувствовали, как быть гражданином другой страны.
Кроме того, оккупационные власти угрожают родителям привлечением к уголовной ответственности, если они не будут отдавать своих детей в школы.
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