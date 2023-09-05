Рашисты не выдают лекарства жителям Херсонщины без паспорта рф

18:51 11 августа Киев, Украина

Оккупационная администрация в Херсонской области отказывает в выдаче медикаментов, в частности инсулина, жителям без паспорта рф. Об этом сообщил так называемый "глава" поселка Лазурное Александр Дудка в Telegram.

"Вышел уже официальный документ, что медицинские препараты, которые закупаются из бюджета России, не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины", - говорится в сообщении.

Дудка отметил, что прежде всего это касается инсулиновых, которые на себе уже почувствовали, как быть гражданином другой страны.

"То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт рф", - продолжил он.

Кроме того, оккупационные власти угрожают родителям привлечением к уголовной ответственности, если они не будут отдавать своих детей в школы.