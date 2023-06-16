Рашисты нанесли удары по гражданскому населению и инфраструктуре Харьковщины

В течение последних 24 часов, 8 июня, российские войска нанесли удары по гражданскому населению и инфраструктуре нескольких районов Харьковской области.
Об этом информировал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов через сообщение в Telegram.
Особенно массированная атака дронами типа Shahed была совершена минувшей ночью на объекты инфраструктуры в Богодуховском районе. В результате возникли пожары, а один мужчина получил ранения.
Об этом информировал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов через сообщение в Telegram.
Особенно массированная атака дронами типа Shahed была совершена минувшей ночью на объекты инфраструктуры в Богодуховском районе. В результате возникли пожары, а один мужчина получил ранения.
Председатель Харьковской областной военной администрации также отметил, что в области продолжается разминирование. За прошедшие 24 часа пиротехники ГСЧС проверили более 27 гектаров территории и обезвредили 94 взрывоопасных предмета.
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