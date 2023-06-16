Рашисты нанесли удары по гражданскому населению и инфраструктуре Харьковщины

11:05 09 июня Киев, Украина

В течение последних 24 часов, 8 июня, российские войска нанесли удары по гражданскому населению и инфраструктуре нескольких районов Харьковской области.



Об этом информировал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов через сообщение в Telegram.



Особенно массированная атака дронами типа Shahed была совершена минувшей ночью на объекты инфраструктуры в Богодуховском районе. В результате возникли пожары, а один мужчина получил ранения.

"В течение суток враг неоднократно обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Здание медучреждения, жилые дома и хозяйственные постройки были повреждены. Мужчина в возрасте 63 лет и женщина в возрасте 69 лет получили ранения и были доставлены в больницу", - сообщил Синегубов.

Председатель Харьковской областной военной администрации также отметил, что в области продолжается разминирование. За прошедшие 24 часа пиротехники ГСЧС проверили более 27 гектаров территории и обезвредили 94 взрывоопасных предмета.